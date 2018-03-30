Холдинг Новинского удвоил убыток

Компания Smart Holding, контролируемая бизнесменом Вадимом Новинским, в 2017 году увеличила убыток в 2,6 раза в сравнении с 2016 годом - до 74,2 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Активы Smart Holding по состоянию на конец 2017 года составили 118,2 млн грн, текущие обязательства и обеспечение - 279,3 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 105,7 млн грн.

Напомним, что в 2016 году компания сократила убыток на 69,6% в сравнении с 2016 годом - до 28,5 млн грн.

Smart Holding - крупная инвестиционная группа в Украине. Специализируется на металлургии, нефтегазовой промышленности, судостроении, сельском хозяйстве и недвижимости. Бенефициаром Smart Holding является бизнесмен и политик Вадим Новинский. Управляющей компанией является Smart Energy, которая отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.