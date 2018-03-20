Харьковское метро обязали раскрыть финотчетность

Это уже не первый иск антикоррупционного центра

Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) выиграл суд у Харьковского метрополитена.

Об этом сообщили в ХАЦ.

Таким образом, суд обязал предприятие Харьковский метрополитен обнародовать финансовую отчетность и информацию о своей деятельности на собственном веб-сайте.

Этот иск - не первый. С аналогичным требованием сделать публичной информацию о своей деятельности активисты ХАЦа обращались еще к двум предприятиям – Жилкомсервис и к Комплексу по вывозу бытовых отходов. Два иска были удовлетворены, с последним было подписано мировое соглашение, поскольку предприятие опубликовало финансовый отчет уже на этапе суда. Второе коммунальное предприятие наоборот не только не выполнило требование суда, но и подало апелляцию. Суд по Жилкомсервису должен состояться 29 марта. По какому пути пойдут в метрополитене - пока неясно.