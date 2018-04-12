Стадион "семьи" Януковича вернули государству

0 комментировать
Правительство передало имущество Металлиста на $65 млн
Фото: wikipedia.org

Правительство передало имущество Металлиста на $65 млн

Кабинет министров решил передать конфискованные судом имущественные комплексы и корпоративные права футбольного клуба Металлист под управление Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующее решение правительство приняло в среду, 11 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке, решение о возвращении имущества в собственность государства принял Сосновский районный суд Черкасс 4 октября 2017 года.

Имущество включает движимое и недвижимое имущество, земельный участок, товарные знаки, конфискованные в футбольного клуба Металлист и Металлист Холдинг.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что речь идет о передаче Харьковской ОГА имущества на сумму $65 млн.

"Как и обещал: спецконфискация имущества преступной организации Януковича продолжается... Сегодня Кабмин принял решение о передаче Харьковской облгосадминистрации конфискованного у ООО  Металлист ФК, ООО Металлист–Арена имущества общей стоимостью $65 млн", - написал он на своей Facebook-странице.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове