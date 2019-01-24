Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault Вчера, 10:46 567 Цей матеріал також доступний українською EPA Карлос Гон EPA

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Nissan Motor и Mitsubishi Motors Карлос Гон ушел в отставку с поста исполнительного директора Renault.

Об этом Ле Мэр заявил Bloomberg во время интервью в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Новым главой автомобильного гиганта станет Тьери Боллоре.

В ноябре 2018 года Гон был арестован в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства.

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млн суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

Карлос Гон отрицает сокрытие финансовых выплат.

В заявлении Nissan Motor по результатам внутреннего расследования говорится, что Гон также получил 7,8 млн евро в качестве компенсаций без согласия совета директоров.

Nissan заявил, что выплаты являются результатом неправомерных действий и постарается взыскать с Гона всю сумму.