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Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Вчера, 10:46
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EPA

Карлос Гон

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Nissan Motor и Mitsubishi Motors Карлос Гон ушел в отставку с поста исполнительного директора Renault. 

Об этом Ле Мэр заявил Bloomberg во время интервью в кулуарах Всемирного экономического форума в  Давосе.

Новым главой автомобильного гиганта станет Тьери Боллоре.  

В ноябре 2018 года Гон был арестован в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства. 

Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млн суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Прокуратура подозревает, что в течение трех лет Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

Карлос Гон отрицает сокрытие финансовых выплат. 

В заявлении Nissan Motor по результатам внутреннего расследования говорится, что Гон также получил 7,8 млн евро в качестве компенсаций без согласия совета директоров.

Nissan заявил, что выплаты являются результатом неправомерных действий и постарается взыскать с Гона всю сумму. 

Теги:   Renault Nissan

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