Канадцы построят на Львовщине завод за $1 млн

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Канадцы построят на Львовщине завод за $1 млн
Фото: pexels

Правительство Канады выделит $1 млн на строительство кооперативного молокоперерабатывающего завода на Львовщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

"На финансирование проекта правительство Канады выделяет $1 млн. Остальные, а это $300 тыс. - инвестиции от производителей молока, которые будут сдавать на завод от 100л/день до 1500л/день", - рассказал начальник отдела развития кооперации и предпринимательства департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Павел Дигдало.

Проект Развитие молочного бизнеса в Украине реализуется в четырех областях - Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Херсонской и финансируется правительством Канады.

Проект направлен на решение проблем, стоящих перед малыми и средними производителями молока путем создания новых и усиление существующих кооперативов.

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