Канада объявила о санкциях против ключевых сотрудников Газпрома и Роснефти 3 марта, 04:41 Цей матеріал також доступний українською Канада вводит санкции против ряда сотрудников Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Министерство иностранных дел Канады объявило о санкциях против 10 ключевых сотрудников российских госкомпаний Газпром и Роснефть в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

«Эти меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Санкции вступят в силу в ближайшие дни. Список сотрудников Газпрома и Роснефти, против которых вводятся санкции, в МИД Канады не опубликовали.

«Поддержка Канадой Украины и ее народа непоколебима. На каждый акт агрессии руководства России мы будем и впредь отвечать мерами, направленными на ослабление ее способности вести войну. Поскольку ужасные события в Украине продолжают разворачиваться на наших глазах, становится ясно, что необходимо сделать еще больше. Те, кто помогает и подстрекает российскую агрессию, будут привлечены к ответственности», — прокомментировала Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады.

Также Канада ввела санкции против российского центробанка, Минфина и Фонда благосостояния, которые были анонсированы на выходных. В санкционный список также добавлены президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие российские чиновники.

России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. В частности, на выходных США, ЕС, Британия, Канада объявили в совместном заявлении о намерении отключить ряд российских банков от SWIFT. «Это остановит деятельность этих банков по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны Запада также вводят санкции против российского центробанка, чтобы заблокировать его доступ к международным резервам России.

Кроме того, Еврокомиссия запретит всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.



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