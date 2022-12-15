Поскольку Путин все равно обманул. Канада вернули санкции против турбин для Северного потока — в Кремле отреагировали 15 декабря, 14:13 Северный поток (Фото:nord-stream.com)

Правительство Канады отменило введенное ранее исключение из санкций против РФ, разрешавшее вернуть из ремонта турбины Siemens для обеспечения работы российского газопровода Северный поток.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Джоли и министра природных ресурсов страны Джонатана Уильямса, обнародованном в Twitter Жоли.

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«Россия пыталась посеять раскол (среди членов НАТО, — ред.), когда утверждала, что турбина, которая ремонтируется в Монреале и подпадает под санкции Канады против РФ, нужна для обеспечения работы Северного потока на полную мощность», — заявила глава внешнеполитического ведомства.

Жоли напомнила, что в июле правительство Канады, после контактов с Украиной и европейскими союзниками, объявило о введении временного исключения из санкций для РФ, чтобы вернуть отремонтированное оборудование в Германию. Таким образом, РФ была лишена формального повода прекращать экспорт в Европу.

Однако Путин сначала отказался увеличить экспорт через Северный поток до нормального уровня, после чего в сентябре произошли взрывы на газопроводе. По результатам расследования шведской прокуратуры они были результатом «грубой диверсии». В настоящее время трубопровод не работает, а российская сторона не определила даже сроки, когда он снова может заработать, подчеркнула министр.

«С учетом того, что Путин был вынужден продемонстрировать отсутствие намерения вернуть Северный поток когда-нибудь к полноценной работе, а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить временное исключение из санкций», — сказано в заявлении.

Министр пояснила, что Канада приняла такое решение, потому что обстоятельства, связанные с исключением из санкций, изменились, и больше не служат своей цели.

«Такое решение было принято после очередного тесного взаимодействия с украинскими, немецкими и другими европейскими союзниками», — отметила глава МИД Канады.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возобновление канадских санкций, заявил, что они никак не повлияют на судьбу газопровода.

«На Северном потоке сейчас может отразиться только ремонт или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока. До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.

«Пока мы не знаем ничего о результатах расследования, не знаем, насколько страны, в экономической зоне которых произошла эта диверсия, будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины. Это будет нам всем интересно узнать», — продолжил Песков.

Он также отметил, что «пока нет никаких решений о запуске уцелевшей ветки».

Так что, сказал Песков, решение Канады «вряд ли как-то повлияет» на ситуацию вокруг Северного потока.

«Хотя, безусловно, турбины нуждаются в сервисе, в ремонте. Собственно, санкции эти по-прежнему будут бить не только по тем, против кого они нацелены, но и против европейских потребителей», — добавил он.