Россия получает западные товары в обход санкций от группы стран-«сообщниц» — WSJ 16 мая, 01:34 Страна-агрессор получает западные товары в обход санкций (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Государство-агрессор Россия продолжает получать западные товары в обход санкций благодаря пособничеству группы стран, которые превратились в «перевалочный пункт». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, экспорт так называемых товаров двойного назначения из США и ЕС в Армению, Грузию, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан вырос с 14,6 млрд долларов в 2021 году до 24,3 млрд долларов в прошлом году. В 2022-м эти страны вместе увеличили экспорт в Россию почти на 50%, сказано в материале.



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В частности, в прошлом году США и ЕС экспортировали в Армению интегральные схемы на сумму более 8,5 млн долларов — это более чем в 16 раз превышает объем экспорта в 2021 году (530 тысяч долларов). Экспорт схем из Армении в Россию возрос с менее чем 2 тыс. долларов в 2021-м до 13 млн долларов. Похожая ситуация с поставками западных лазеров в Кыргызстан и измерительных приборов в Узбекистан.

«Хотя объем торговли между бывшими советскими республиками и Россией невелик по сравнению с торговлей России с Китаем, который стал основным поставщиком и экономической опорой России, новый торговый маршрут позволяет Москве получить доступ к западным технологиям, которые ей трудно достать где-то еще», — пишет WSJ.

В материале сказано, что западные технологии, которые получает страна-агрессор, имеют решающее значение для полномасштабной войны против Украины, учитывая «ограниченные возможности» России заменять западные компоненты собственными.

Журналисты также обратили внимание на резкий рост экспорта товаров для дома — по словам западных чиновников, в России разбирают некоторую технику ради чипов. Так, после роста импорта стиральных машин из ЕС экспорт бытовой техники из Узбекистана в Россию вырос с примерно 90 тысяч долларов за год до этого до 10,6 млн долларов.

На территории страны-агрессора появились компании, которые предлагают клиентам импорт товаров из США или Европы в третью страну, а затем отправку их в Россию, также пишет WSJ.

Представители правительств Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Грузии не ответили на запросы журналистов о комментарии, а в Армении заявили, что не помогают россиянам обходить санкции ЕС или США и «усилили контроль за подсанкционными товарами» на таможне.

Высокопоставленные представители США, Великобритании и ЕС в последние месяцы посещали Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан и пытались оказать давление на правительства, чтобы те прекратили помогать России обходить санкции, сказано в статье.

Еврокомиссия рекомендует включить в следующий пакет санкций две компании из Узбекистана и одну из Армении — за поставку товаров двойного назначения в Россию. В ЕС также предлагают запретить экспорт некоторых товаров в страны, которые не входят в блок, или компаниям, которые могут помогать России обходить ограничения.