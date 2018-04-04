В Украине создали новый орган по военному импортозамещению

Кабинет министров создал Межведомственную координационную комиссию по вопросам импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Такое решение правительство приняло на заседании 4 апреля, передает агентство Интерфакс-Украина.
В состав нового органа войдут представители государственной власти, парламентских комитетов, госконцерна Укроборонпром и общественных объединений.
Согласно сопроводительным документам к проекту соответствующего постановления, которым располагает агентство, комиссия будет временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров для организации работы по импортозамещению в ОПК.
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