В Украине создали новый орган по военному импортозамещению

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Комиссия будет временным консультативно-совещательным органом по импортозамещению в ОПК
Фото: Техимпекс

Комиссия будет временным консультативно-совещательным органом по импортозамещению в ОПК

Кабинет министров создал Межведомственную координационную комиссию по вопросам импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Такое решение правительство приняло на заседании 4 апреля, передает агентство Интерфакс-Украина.

В состав нового органа войдут представители государственной власти, парламентских комитетов, госконцерна Укроборонпром и общественных объединений.

Согласно сопроводительным документам к проекту соответствующего постановления, которым располагает агентство, комиссия будет временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров для организации работы по импортозамещению в ОПК.

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