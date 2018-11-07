Кабмин собрался развивать инновации

Кабинет министров решил создать Фонд развития инноваций.
Такое решение было принято Кабмином с учетом доработки государственно-финансовым департаментом секретариата Кабмина в трехдневный срок, передает Интерфакс-Украина.
Ожидается, что фонд обеспечит стимулирование инновационной деятельности в Украине, коммерциализацию результатов научно-технических разработок, выход на рынок новых товаров и услуг, обеспечит предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям и проектам, а также будет способствовать поиску и привлечению инвестиций в такие проекты.
Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, текстом которой располагает агентство отмечается, что в госбюджете на 2018 год предусмотрено 50 млн грн на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций, распорядителем которых назначен госфиндепартамент секретариата Кабмина.
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