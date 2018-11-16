Яндекс.Такси заедет в Израиль под брендом Yango

В Израиле расценки на услуги такси регулируются законодательством

Российская компания Яндекс.Такси выходит на рынок Израиля.

Об этом рассказал представитель сервиса, пишут Ведомости.

По его словам, на днях компания выпустит приложение Yango для Израиля на русском и иврите.

"На старте Yango будет работать по Гуш-Дану (агломерация, куда входят Тель-Авив - Яффо и др.), в будущем, возможно, расширится и на другие части страны", - заявил директор Яндекс.Такси по Европе, Ближнему Востоку и Африке Арам Саргсян.

Также отмечается, что в Израиле расценки на услуги такси регулируются законодательством.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.