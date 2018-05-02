Из Черновцов запустили авиарейс в Турцию

0 комментировать
Всего в неделю будет выполняться 5 рейсов
Фото: pexels

Всего в неделю будет выполняться 5 рейсов

Во вторник, 1 мая, авиакомпания Bravo Airways совершила первый полет из аэропорта Черновцы в Анталию (Турция), возобновив чартерные рейсы.

Об этом сообщает ЦТС.

Всего в неделю будет выполняться 5 рейсов трех разных перевозчиков по данному маршруту. Кроме Bravo Airways, в Анталию будут летать украинские авиакомпании Международные авиалинии Украины и Yanair.

Напомним, что раньше аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм эль Шейх (Египет).

Кроме того, аэропорт Черновцы ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынской Blue Air.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове