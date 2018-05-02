Из Черновцов запустили авиарейс в Турцию

Всего в неделю будет выполняться 5 рейсов

Во вторник, 1 мая, авиакомпания Bravo Airways совершила первый полет из аэропорта Черновцы в Анталию (Турция), возобновив чартерные рейсы.

Об этом сообщает ЦТС.

Всего в неделю будет выполняться 5 рейсов трех разных перевозчиков по данному маршруту. Кроме Bravo Airways, в Анталию будут летать украинские авиакомпании Международные авиалинии Украины и Yanair.

Напомним, что раньше аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм эль Шейх (Египет).

Кроме того, аэропорт Черновцы ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынской Blue Air.