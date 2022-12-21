Kernel улучшил свой инвестиционный рейтинг CDP на две позиции
Kernel
По результатам 2022 года Kernel присвоена оценка 'B' согласно инвестиционному рейтингу CDP (Carbon Disclosure Project). Это на две позиции выше, чем в 2021 году. Рейтинг CDP оценивает деятельность компаний в сфере корпоративного климатического управления.
Kernel активно поддерживает раскрытие соответствующих данных по методологии CDP.
«Мы рассматриваем методологию оценки CDP как прикладной инструмент реализации программы корпоративного климатического управления, а также как ориентир для ежегодного усовершенствования и усиления лидерской позиции в сфере низкоуглеродного развития в регионе, — отметил CEO Kernel Евгений Осипов. — Несмотря на турбулентность аграрных рынков, вызовы для экономики и бизнеса в условиях военного положения, мы остаемся флагманами по внедрению климатических инициатив в Украине и формируем правильный месседж для мирового сообщества. Сейчас это один из ключевых элементов стабильности, в будущем один из решающих факторов для привлечения инвестиций в восстановление страны».
Позиция Kernel соответствует уровню самых крупных мировых трейдеров сельскохозяйственной продукции. В частности, оценку «B» получили компании Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, Cargill Incorporated. В этом году в отчет CDP вошли более 18 тысяч компаний, стоимость которых превышает половину мировой рыночной капитализации. Информация о результатах бизнесов в рейтинге CDP востребована для крупнейших инвесторов с совокупными активами более $130 трлн.
Рейтинг CDP оценивает деятельность компаний в сфере корпоративного климатического управления, включая уровень раскрытия информации о выбросах парниковых газов, связанных с операционной деятельностью, подход к управлению климатическими рисками и возможностями, а также взаимодействие с поставщиками и торговыми партнерами по совместным инициативам по низкоуглеродному развитию.