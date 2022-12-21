Kernel улучшил свой инвестиционный рейтинг CDP на две позиции 21 декабря, 15:57 Новости компаний Kernel

По результатам 2022 года Kernel присвоена оценка 'B' согласно инвестиционному рейтингу CDP (Carbon Disclosure Project). Это на две позиции выше, чем в 2021 году. Рейтинг CDP оценивает деятельность компаний в сфере корпоративного климатического управления.

Kernel активно поддерживает раскрытие соответствующих данных по методологии CDP.

«Мы рассматриваем методологию оценки CDP как прикладной инструмент реализации программы корпоративного климатического управления, а также как ориентир для ежегодного усовершенствования и усиления лидерской позиции в сфере низкоуглеродного развития в регионе, — отметил CEO Kernel Евгений Осипов. — Несмотря на турбулентность аграрных рынков, вызовы для экономики и бизнеса в условиях военного положения, мы остаемся флагманами по внедрению климатических инициатив в Украине и формируем правильный месседж для мирового сообщества. Сейчас это один из ключевых элементов стабильности, в будущем один из решающих факторов для привлечения инвестиций в восстановление страны».

Видео дня

Фото: Kernel

Позиция Kernel соответствует уровню самых крупных мировых трейдеров сельскохозяйственной продукции. В частности, оценку «B» получили компании Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, Cargill Incorporated. В этом году в отчет CDP вошли более 18 тысяч компаний, стоимость которых превышает половину мировой рыночной капитализации. Информация о результатах бизнесов в рейтинге CDP востребована для крупнейших инвесторов с совокупными активами более $130 трлн.

Рейтинг CDP оценивает деятельность компаний в сфере корпоративного климатического управления, включая уровень раскрытия информации о выбросах парниковых газов, связанных с операционной деятельностью, подход к управлению климатическими рисками и возможностями, а также взаимодействие с поставщиками и торговыми партнерами по совместным инициативам по низкоуглеродному развитию.