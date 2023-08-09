5 вопросов. Почему почтомат Новой Почты может исчезнуть из вашего подъезда и где искать другой 9 августа, 18:30 NV Премиум Почтомат Новой почты (Фото:novaposhta)

Почтоматы Новой Почты исчезают с привычных локаций. NV узнал почему это происходит и как предотвратить изменения — 5 ответов на практичные вопросы.

На прошлой неделе из подъездов некоторых домов в пригороде Киева исчезли почтоматы, которые были установлены еще в 2021 году. NV Бізнес узнал почему это происходит, какое количество почтоматов ежемесячно мигрирует и где искать другой.

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