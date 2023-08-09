5 вопросов. Почему почтомат Новой Почты может исчезнуть из вашего подъезда и где искать другой
9 августа, 18:30
NV Премиум
Почтомат Новой почты (Фото:novaposhta)
Почтоматы Новой Почты исчезают с привычных локаций. NV узнал почему это происходит и как предотвратить изменения — 5 ответов на практичные вопросы.
На прошлой неделе из подъездов некоторых домов в пригороде Киева исчезли почтоматы, которые были установлены еще в 2021 году. NV Бізнес узнал почему это происходит, какое количество почтоматов ежемесячно мигрирует и где искать другой.
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