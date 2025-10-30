Устойчивость и развитие малого и среднего бизнеса — основа экономического восстановления Украины. Именно предприниматели создают рабочие места, внедряют инновации и двигают экономику вперед. В наше время настоящий вызов уже не в том, чтобы понять, что такое ИИ, а в том, как раскрыть максимальный потенциал своего бизнеса с его помощью.

Google открывает регистрацию на бесплатный практический курс "ИИ для бизнеса" для тех, кто хочет стать лидером изменений в своей компании и научиться эффективно и безопасно применять ИИ-инструменты на практике. Google Украина реализует эту программу при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и украинской edtech-компании Эдера.

Фото: Google

Для кого создан курс

Владельцев бизнесов и предпринимателей, которые имеют ограниченное время и ищут способы, как ИИ может стать их ассистентом или даже ИИ-командой для реализации планов.

которые имеют ограниченное время и ищут способы, как ИИ может стать их ассистентом или даже ИИ-командой для реализации планов. Менеджеров и руководителей, которые стремятся оптимизировать расходы, повысить эффективность команды и принимать лучшие решения на основе данных.

которые стремятся оптимизировать расходы, повысить эффективность команды и принимать лучшие решения на основе данных. Специалистов , которые хотят работать продуктивнее, получить конкурентное преимущество и научиться применять ИИ в своей роли.

Формат обучения

Короткие видеоуроки ( до 15 минут) с практическими примерами с возможностью просматривать в удобное время и в собственном темпе

до 15 минут) с практическими примерами с возможностью просматривать в удобное время и в собственном темпе Онлайн-встречи и воркшопы с экспертами вживую

Поддержка во время обучения от единомышленников-практиков, которые внедряют ИИ в своих компаниях

от единомышленников-практиков, которые внедряют ИИ в своих компаниях Менторские сессии для 100 участников.

Программа курса

Курс продлится пять недель и построен на реальных бизнес-кейсах. Все материалы представлены в формате простых пошаговых примеров, не требующих технических знаний.

Неделя 1. Основы ИИ — трансформация бизнеса, безопасность, этика и базовые инструменты ИИ для повышения эффективности.

Неделя 2. Рост бизнеса — маркетинг, контент и привлечение новых клиентов с помощью ИИ.

Неделя 3 Оптимизация процессов — автоматизация рутинных задач, совершенствование бизнес-процессов, повышение эффективности команд.

Неделя 4 Аналитика и финансы — работа с данными, анализ рынков, поиск новых возможностей роста.

Неделя 5 Собственная ИИ-стратегия — создание пошагового плана внедрения ИИ в вашей компании.

По завершению курса все участники получат сертификат, а 100 самых активных участников — попадут в менторскую программу, где эксперты помогут разработать и реализовать собственную ИИ-стратегию.

Регистрируйтесь уже сейчас, чтобы не пропустить начало обучения 10 ноября. Участники еженедельно будут получать записанные учебные видео и смогут участвовать вживую в онлайн-вебинарах. Во время встреч будет возможность задать вопросы спикерам и принять участие в игре Kahoot!, где самых активных будут ждать награды от Google.

Узнать больше деталей и зарегистрироваться на курс можно на сайте по ссылке.

Больше курсов и материалов по использованию искусственного интеллекта для работы и обучения можно найти по ссылке.