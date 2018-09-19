Группа Ліга стала совладельцем крупной сети кофеен в Киеве

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Группа компаний стала миноритаритарием сети кофеен
Фото: Aroma Kava

Группа компаний стала миноритаритарием сети кофеен

Группа компаний Ліга, в которую входит Ліга:Закон и Ligamedia, стала собственником миноритарной доли в сети кофеен Aroma Kava.

Об этом рассказала сооснователь группы Марина Бондаренко, пишет liga.net.

Она отметила, что группа также не исключает инвестирование в другие проекты из сферы HoReCa.

По словам Бондаренко, группа компаний также рассматривает варианты инвестиций в проекты в финансовой сфере и сфере экологии.

”Не оставим без внимания Legal Tech, машинное обучение, искусственный интеллект, контент-анализ”, - добавила она.

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