Google вложит $550 млн в крупного китайского интернет-ритейлера

Сотрудничество поможет обеим компаниям расширить присутствие в розничной торговле в Юго-Восточной Азии, США и Европе

Американская компания Google, входящая в холдинг Alphabet, инвестирует $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что такой шаг позволит Google углубить связи с Китаем и усилить позиции в онлайн-торговле.Сотрудничество поможет обеим компаниям расширить присутствие в розничной торговле в Юго-Восточной Азии, США и Европе.

В рамках соглашения Google купит американские депозитарные расписки (ADR) JD.com за $40,58 каждая, что является средневзвешенной по объему торгов ценой за последние десять дней. Как сообщил представитель китайской компании, по итогам допэмиссии американская компания получит около 1% доли в интернет-ритейлере.

По данным исследовательской фирмы Analysys Ltd., в первом квартале на долю JD.com приходилось около четверти рынка электронной торговли Китая в сегменте B2C.