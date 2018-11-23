Google планирует запустить новый платежный сервис в Украине

Возможность оплаты в интернете при помощи технологии Google Pay Online может появиться в Украине уже в 2019 году.
Об этом сообщил менеджер по продажам Google Украина Андрей Радевич, передает Интерфакс-Украина.
"Мы надеемся, что технология Google Pay Online заработает в Украине в ближайшее время и станет дополнительным способом оплаты при покупках в интернет-магазинах. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами, чтобы реализовать такую возможность как можно быстрее", - отметил он.
Радевич подчеркнул, что по данным третьих сторон, 65% населения Украины регулярно пользуется интернетом. Кроме того, 69% покупателей уходят с сайта или закрывают мобильное приложение, если процесс покупки слишком сложный.
Google Pay Online - система платежей, которая позволяет в два клика оплачивать товары с сайтов без необходимости ручного ввода данных о карте покупателя и многоступенчатой идентификации с ручным вводом паролей.
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