Google планирует запустить новый платежный сервис в Украине

Возможность оплаты в интернете при помощи технологии Google Pay Online может появиться в Украине уже в 2019 году.

Об этом сообщил менеджер по продажам Google Украина Андрей Радевич, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что технология Google Pay Online заработает в Украине в ближайшее время и станет дополнительным способом оплаты при покупках в интернет-магазинах. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами, чтобы реализовать такую возможность как можно быстрее", - отметил он.

Радевич подчеркнул, что по данным третьих сторон, 65% населения Украины регулярно пользуется интернетом. Кроме того, 69% покупателей уходят с сайта или закрывают мобильное приложение, если процесс покупки слишком сложный.

Google Pay Online - система платежей, которая позволяет в два клика оплачивать товары с сайтов без необходимости ручного ввода данных о карте покупателя и многоступенчатой идентификации с ручным вводом паролей.