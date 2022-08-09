Среди акционеров российский олигарх. Почему из украинских магазинов исчезла грузинская вода Borjomi и когда она снова появится в продаже

9 августа, 12:54
Сюжет
Эксклюзив НВ
Фирменная полочка Borjomi в украинском супермаркете, на которой другая продукция (Фото:Артём Ильин / НВ)

Фирменная полочка Borjomi в украинском супермаркете, на которой другая продукция (Фото:Артём Ильин / НВ)

Автор: Артем Ильин

Из большинства украинских магазинов исчезла минеральная вода Borjomi. НВ Бизнес выяснил, почему это произошло, когда грузинская продукция вернется в Украину в больших объемах и можно ли ее купить сейчас.

С полок многих украинских магазинов — даже сетевых супермаркетов и аптек в разных регионах Украины — исчезла популярная минеральная вода Borjomi, которую производят в Грузии. На этот факт обратили внимание журналисты НВ Бизнес. Вместо грузинской продукции даже на брендированных полках размещается украинская минеральная вода, производством и дистрибуцией которой занимается та же компания — ЧАО ИДС (IDS Ukraine), которая является частью группы IDS Borjomi International. Работники украинских магазинов отсутствие Borjomi объясняли либо отсутствием на складах, либо сложностями с транспортировкой продукции из Грузии.

Видео дня

НВ Бизнес обратился непосредственно к IDS Ukraine, чтобы узнать причины исчезновения минеральной воды и ориентировочные сроки возвращения грузинского продукта в украинские магазины. И можно ли в Украине купить бутылку Borjomi прямо сегодня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Грузия Черное море Фридман Михаил Порт Южный Морской порт Черноморск Моршинская Миргородский завод минеральных вод Боржоми Бюро экономической безопасности

Эксклюзивы НВ

Дэниел Фрид
Американский дипломат
Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

9 августа, 10:00
Мнения
Проект по добыче углеводородов Сахалин-2, акционерами которого являются японские корпорации (Фото:Shell)
Нерешительный самурай /
Почему Япония не разрывает нефтегазовые связи с Россией и к каким потерям это уже привело
9 августа, 09:10
Компании / Рынки
Запуск миссии Артемида-1 изначально планировали еще на 2018 год. Различные финансовые, технические и бюрократические проблемы затормозили лунную программу (Фото:NASA)
История на наших глазах /
В NASA наконец определились с датой запуска Лунной миссии — вот, чего нам стоит ожидать
9 августа, 08:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X