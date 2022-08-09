Среди акционеров российский олигарх. Почему из украинских магазинов исчезла грузинская вода Borjomi и когда она снова появится в продаже 9 августа, 12:54 Сюжет Эксклюзив НВ Фирменная полочка Borjomi в украинском супермаркете, на которой другая продукция (Фото:Артём Ильин / НВ)

Из большинства украинских магазинов исчезла минеральная вода Borjomi. НВ Бизнес выяснил, почему это произошло, когда грузинская продукция вернется в Украину в больших объемах и можно ли ее купить сейчас.

С полок многих украинских магазинов — даже сетевых супермаркетов и аптек в разных регионах Украины — исчезла популярная минеральная вода Borjomi, которую производят в Грузии. На этот факт обратили внимание журналисты НВ Бизнес. Вместо грузинской продукции даже на брендированных полках размещается украинская минеральная вода, производством и дистрибуцией которой занимается та же компания — ЧАО ИДС (IDS Ukraine), которая является частью группы IDS Borjomi International. Работники украинских магазинов отсутствие Borjomi объясняли либо отсутствием на складах, либо сложностями с транспортировкой продукции из Грузии.

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НВ Бизнес обратился непосредственно к IDS Ukraine, чтобы узнать причины исчезновения минеральной воды и ориентировочные сроки возвращения грузинского продукта в украинские магазины. И можно ли в Украине купить бутылку Borjomi прямо сегодня.

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