Зерновой коридор Эрдогана. Почему Путин не смог остановить экспорт из морских портов Украины и какие еще пути доступны украинскому бизнесу 4 ноября, 07:04 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военно-морского парада в 2020 году (Фото:Kremlin)

Вопреки громким заявлениям России, морской экспорт агропродукции из Украины не остановился. Какова роль Турции и ее президента Эрдогана в решении конфликта и почему украинские экспортеры везут зерно не только через порты Черного моря.

После взрывов на базе российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе, Россия заявила о выходе из Зерновой инициативы. Это многостороннее соглашение, участниками которого являются ООН, Украина, Турция и Россия, гарантировало безопасный проход караванов судов с агропродукцией из трех черноморских портов Украины до пролива Босфор. Благодаря ему, с конца июля удалось вывезти около 10 млн тонн украинского зерна и других аграрных грузов.



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Демарш России вызвал беспокойство на мировых рынках продовольствия. Но уже 2 ноября РФ решила вернуться к инициативе. Это придало уверенности сторонникам расширения номенклатуры морского экспорта украинской продукции.

НВ Бизнес узнал чего стоит ожидать после заявлений РФ, в чем заключается роль Турции и Эрдогана и сможет ли Украина экспортировать агропродукцию в случае эскалации российской агрессии в Черном море. Спойлер — эти возможности растут.