Франция выступила против Северного потока-2 - СМИ Сегодня, 12:51 814 Цей матеріал також доступний українською EPA Франция угрожает интересам Германии на газовом рынке - СМИ EPA

Франция намерена поддержать изменения в законодательство ЕС, которые усложнят реализацию российско-немецкого проекта Северный поток-2, сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Париже.

В правительстве Франции считают, что реализация проекта добавит Европе стратегических проблем.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым наносить ущерб интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", - заявил источник в Париже.

Правительство Германии уже несколько месяцев противостоит всем попыткам изменить законодательство ЕС касательно Северного потока -2.

Как пишет издание, в вопросе предотвращение блокады газопровода, федеральное правительство полагалось именно на Францию.

Пока что немцы продолжают считать своими союзниками Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр.

"Но этого недостаточно. Без поддержки Парижа федеральному правительству при голосовании будет сложно отстоять газопровод", - считает издание.

1 января 2019 года началось шестимесячное председательство Румынии в Совете ЕС.

По данным СМИ, Румыния намерена внести изменения в газовую директиву союза для блокировки Северного потока – 2 в пятницу, 8 февраля.

Речь идет о внесении изменений, согласно которым, все газопроводы в ЕС, включая морские их части, должны быть охвачены энергетическим пакетом Евросоюза.

Таким образом, спустя более года этот вопрос выйдет с рабочего уровня на уровень политический. Предыдущие два председательства в ЕС – австрийское и болгарское – эффективно этому препятствовали.

Пока что группа сторонников изменений в законодательстве ЕС насчитывает 10-11 стран.

Группа противников газопровода нуждается в поддержке трех крупных стран – Италии, Испании и Франции.



1 января 2019 года началось шестимесячное председательство Румынии в Совете ЕС.

В октябре 2018 года были начаты работы по прокладке газопровода Северный поток-2 в территориальных вода Германии. Северный поток-2 - совместный российско-германский политический проект, будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.