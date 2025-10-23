С начала полномасштабного вторжения Хорватия стала надежным тылом для многих украинцев. Там быстро сформировалась община, которая объединила людей в новых условиях и одновременно оставила прочную связь с родиной.

Фонд во главе с Андреем Матюхой помогает хорватским общинам и благотворителям. На сегодня сотни тонн помощи уже отправлены в Украину, а переселенцы в Хорватии получили пространство для обучения, адаптации и культурных мероприятий.

Андрей Матюха поддержал открытие центра адаптации для украинцев в Загребе

В апреле 2022 года фонд, который возглавляет Андрей Матюха, поддержал основание в столице Хорватии центра адаптации для вынужденно перемещенных украинцев. Это пространство, где люди могут почувствовать себя частью сообщества, посещать встречи, детские занятия и праздничные события или просто пообщаться с близкими по духу.

В первые месяцы работы там бесплатно преподавали хорватский и английский языки. Впоследствии появились другие форматы. Людям предлагают арт-терапию для детей и взрослых, спортивные занятия и различные кружки. Также сотрудники центра проводят уроки украинского, математики и чтения.

Фото: Favbet Foundation

Культурные мероприятия в центре стали точкой притяжения для общества. В декабре 2023 года там впервые состоялся праздник Николая. Пришло более 150 детей с родителями. Подарки вручал Андрей Матюха. Украинским переселенцам мероприятие очень понравилось, поэтому его празднуют ежегодно.



В мае 2024 года местная ОО «Червона Калина» и фонд под руководством Андрея Матюхи способствовали организации в Загребе праздничного спортивного фестиваля к Международному дню труда. Более тысячи участников присоединились к курсам и активностей, которые стали площадкой для общения украинцев и хорватов и усилили ощущение единства общества. В том же году были организованы мастер-классы по гончарству и рождественские события.

В центре также проводят День украинского языка, День вышиванки и тематические летние фестивали. Благодаря этому украинцы не чувствуют себя оторванными от своих традиций и культуры.

Фото: Favbet Foundation

Взаимодействие Андрея Матюхи с хорватской благотворительной организацией Dobro Dobrim

Гуманитарная ассоциация DOBRO DOBRIM DoDo создана в 2021 году для помощи пострадавшим от землетрясения разных регионов страны. После февраля 2022 года организация расширила свою деятельность. Теперь она регулярно формирует и отправляет тонны гуманитарных грузов для Украины.

Фото: Favbet Foundation

В 2024—2025 годах хорватские благотворители системно доставляли в Украину продукты питания, вещи первой необходимости для мирных жителей прифронтовых территорий, медикаменты, дезинфекционные средства, медицинское и военное оборудование и технику для военных. Все передали жителям прифронтовых регионов. Реализовать эти поставки удалось благодаря поддержке Андрея Матюхи и фонда, который он возглавляет, Dobro Dobrim, хорватских компаний Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP, а также правительства Хорватии.



В этом году украинская община объединилась в Загребе, чтобы отметить 34-ю годовщину независимости Украины. Мероприятие имело благотворительную цель. За один день была организована отправка гуманитарного груза. Туда входили лекарства, хирургические наборы, продукты, игрушки, средства гигиены, больничное оборудование, кровати, мебель, системы для капельниц и перевязок. Также в составе этого груза в Украину поехали велосипеды и одежда для взрослых и детей. Благотворительное событие устроили украинская община, Dobro Dobrim, Посольство Украины в Хорватии, «Червона Калина» при содействии фонда во главе с Андреем Матюхой.

Андрей Матюха строит планы на будущее

Сотрудничество с волонтерами и местными хорватскими общинами доказало, что объединенные усилия могут приносить колоссальную пользу.

«Каждый груз — это реальная поддержка тех, кто сегодня держит удар дома. Мероприятия, которые мы проводим в Хорватии, в свою очередь, держат в тонусе вынужденных украинских переселенцев. Мы понимаем, что война продолжается и людям нужны ресурсы постоянно. Для нас важна регулярность», — комментирует Андрей Матюха.

Возглавляемый им фонд продолжит поддерживать проекты, связанные с образованием, спортом и социальной адаптацией украинских переселенцев в Хорватии.