Еще на полгода. ЕС продлил санкции против России

Совет ЕС объявил о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России на полгода, до 31 января 2026 года.

«Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года», — напомнили в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

В коммюнике совета сообщается, что эти санкции «состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши».

Они также включают «запрет на импорт или перевалку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, систему SWIFT для ряда российских банков и приостановление вещательной деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких российских СМИ».

«Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций», — говорится в сообщении.

По оценке Совета Евросоюза, «целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры».

В феврале 2024 года Совет ЕС принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против РФ. В список вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Среди них в частности представители судебной власти, местные политики и лица, имеющие отношение к незаконной депортации и военному перевоспитанию украинских детей.

ЕС добавил в санкционный список 27 субъектов, которые непосредственно поддерживают ВПК России.

В июне того же года Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. В рамках этого пакета Евросоюз впервые ввел запрет на перегрузку в портах ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны.

Кроме того, ЕС внес в 14-й санкционный пакет против РФ ограничения в отношении 116 физических и юридических лиц.

29 июня 2025 года стало известно о том, что Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России.