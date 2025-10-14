«Технически мы готовы». Испанский оператор ГТС решил отказаться от российского газа

Испанский оператор газотранспортной системы Enagas готов запретить российский сжиженный природный газ к 2027 году, если ЕС допустит поэтапный отказ от него к этой дате.

Об этом сообщил агентству Reuters генеральный директор Артуро Гонсало.

ЕС ведет переговоры о законодательных инициативах по прекращению импорта российской нефти и газа к январю 2028 года, а также о санкциях, которые запретят поставки российского СПГ годом ранее, поскольку Брюссель пытается лишить Кремль доходов, необходимых для финансирования войны на Украине.

Гонсало заявил, что, по его мнению, запрет на поставки российского СПГ в 2027 году возможен с точки зрения инфраструктуры. «И я понимаю, что Европе следует повысить планку амбициозности санкций против России», — сказал он.

«Технически мы готовы работать без российского газа», — добавил он.

Гонсало отметил, что операторы газотранспортных систем уже используют системы аккредитации для отслеживания происхождения грузов СПГ.

Компания Enagas требует от грузоотправителей сообщать о происхождении грузов, разгружаемых в Испании, на своей логистической платформе, где эта информация сверяется с грузовой документацией и подвергается таможенному контролю.

Последний проект предлагаемого ЕС поэтапного отказа от поставок российской нефти и газа, с которым ознакомилось агентство Reuters, обяжет импортеров предоставлять национальным органам власти подтверждение страны добычи газа до его прибытия в Европу.

Власти также могут требовать от компаний раскрытия дополнительной информации о контрактах на поставку газа.

Эти требования не будут применяться к странам, экспортировавшим более 5 миллиардов кубометров газа в ЕС в прошлом году, а это означает, что американский СПГ будет освобожден от этих требований.

Гонсало заявил, что рынок СПГ достаточно ликвиден, чтобы заменить российские поставки. «Как только поставки СПГ из России прекратятся, значительная его часть будет заменена американским СПГ», — сказал он.

Страны ЕС планируют одобрить поэтапный отказ от поставок российской нефти и газа к 2028 году на следующей неделе, прежде чем согласовать окончательный вариант закона с Европейским парламентом. Страны ведут переговоры по санкциям в отношении СПГ по отдельности.

Ранее сообщалось, что 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп пригрозил 100% пошлинами для всех, кто продолжает покупать российскую нефть, если Россия не заключит мир с Украиной.

6 августа в Белом доме заявляли, что США могут ввести дополнительную пошлину в 25% для других стран, которые прямо или косвенно покупают российскую нефть.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Reuters со ссылкой на собеседников в Белом доме писало, что во время онлайн-встречи «коалиции желающих» Дональд Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

5 сентября президент Евросовета Антониу Кошта сказал, что лучшим способом ускорить окончание войны РФ против Украины будет остановка Венгрией импорта нефти и газа из России.

16 сентября один из анонимных дипломатов ЕС заявил Politico, что Трамп мог бы остановить импорт российской нефти в Европейский Союз «одним звонком» своим союзникам — премьеру Словакии Роберту Фицо и премьеру Венгрии Виктору Орбану.

25 сентября вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сказала, что страны ЕС должны окончательно отказаться от закупок российской нефти и газа.

3 октября агентство Bloomberg сообщило, что Европарламент рассматривает возможность скорейшего прекращения импорта российской нефти и газа, стремясь полностью разорвать зависимость от страны-агрессора.