Ernst&Young оценила стоимость украинской ГТС

В указанную сумму входят активы Укртрансгаза стоимостью 12,3 млрд грн на неподконтрольной территории

По оценкам международной консалтинговой компании E&Y, стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС) составляет 327,9 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента энергоэффективности Нафтогаза Украины Алексей Хабатюк на своей Facebook-странице.

Данную оценку утвердил основной акционер Укртрансгаза - Нафтогаз 12 апреля.

Отметим, что в указанную сумму входят активы Укртрансгаза стоимостью 12,3 млрд грн, которые в настоящее время находятся на временно неподконтрольной территории Украины.

Укртрансгаз является оператором системы магистральных газопроводов (ГТС) Украины, в которую также входят 12 подземных хранилищ газа (ПХГ) общей емкостью 31 млрд куб. м. 100% оператора принадлежит государству через НАК Нафтогаз Украины.

Пропускная способность украинской ГТС на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.