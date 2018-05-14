Эпицентру разрешили купить нефтебазу ОККО

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АМКУ выдал разрешение на покупку единого имущественного комплекса нефтебазы
Фото: okko-group.com.ua

АМКУ выдал разрешение на покупку единого имущественного комплекса нефтебазы

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил сети строительно-хозяйственных супермаркетов Эпицентр К приобрести нефтебазу в головной компании OKKO Group - концерна Галнафтогаз.

Об этом говорится в решении комитета.

Так, АМКУ выдал разрешение на покупку единого имущественного комплекса нефтебазы.

Отметим, что Эпицентр нацелился на нефтебазу ОККО еще в марте этого года.

Концерн Галнафтогаз управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом ОККО. Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов.

Эпицентр - сеть строительных магазинов в Украине, основана в 2003 году. Эпицентр К оперирует сетью гипермаркетов, мажоритарным владельцами компании являются Александр и Галина Герега.

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