Эпицентру разрешили купить нефтебазу ОККО

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил сети строительно-хозяйственных супермаркетов Эпицентр К приобрести нефтебазу в головной компании OKKO Group - концерна Галнафтогаз.
Об этом говорится в решении комитета.
Так, АМКУ выдал разрешение на покупку единого имущественного комплекса нефтебазы.
Отметим, что Эпицентр нацелился на нефтебазу ОККО еще в марте этого года.
Концерн Галнафтогаз управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом ОККО. Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов.
Эпицентр - сеть строительных магазинов в Украине, основана в 2003 году. Эпицентр К оперирует сетью гипермаркетов, мажоритарным владельцами компании являются Александр и Галина Герега.
Комментарии
Правила комментирования