Экспорт российской пшеницы в июле-сентябре 2025 года снизился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В июле-сентябре Россия экспортировала 10,9 млн тонн пшеницы, что на 29% меньше, чем годом ранее. На этом фоне прогноз поставок пшеницы на внешние рынки в 2025 году уменьшен до 43,4 млн тонн. В предыдущем маркетинговом году (2024−2025) Россия экспортировала 53 млн тонн зерна, в том числе 44 млн тонн пшеницы, сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным СВРУ, ключевыми факторами падения российского зернового экспорта являются следующие:

— Слабый спрос со стороны основных импортеров, прежде всего Египта. Покупатели откладывают новые контракты, ожидая снижения цен с $226 до $220 за тонну;

— Усиление конкуренции. В 2025 году Аргентина может увеличить экспорт пшеницы до 13 млн тонн (10,4 млн тонн годом ранее), Австралия — до 25,5 млн тонн (против 21,3 млн), тогда как ЕС способен нарастить объемы до 32,4 млн тонн (28 млн в 2024 году). На рынках Северной Африки и Ближнего Востока растет присутствие французских поставщиков;

— Ухудшение рентабельности российского экспорта из-за укрепления рубля и роста внутренних цен. В сентябре пшеница третьего класса в РФ стоила 14,5 тыс. руб. за тонну, что на 4% выше, чем в прошлом году. Дополнительным фактором стало повышение пошлины на экспорт пшеницы на 30% - с 495,9 руб. до 655,6 руб. за тонну с 24 по 30 сентября.

«Сохранение негативной динамики экспорта зерновых ослабит позиции России на мировом рынке, уменьшит валютные поступления и усилит давление на экономику, которая уже находится под санкциями», — резюмировали в Службе внешней разведки Украины.

Ранее сообщалось, что по оценке Минэкономики Украины, РФ украла не менее 15 млн тонн украинского зерна с начала полномасштабного вторжения.