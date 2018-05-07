Экспорт кокса из Украины упал в 15 раз

Украина в январе-апреле 2018 года сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении в 15 раз в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 8,9 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает Интерфакс-Украина.

Так, экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период снизился в 11 раз - до $2,4 млн.

Основной экспорт осуществлялся в РФ (43,4% поставок в денежном выражении), Беларусь (25,6%) и Румынию (21,2%).

При этом, Украина в январе-апреле импортировала 447,9 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 14% больше по сравнению с январем-апрелем-2017. В денежном выражении импорт возрос на 24,3% - до $140,4 млн.

Ввоз осуществлялся в основном из РФ (80,6% поставок в денежном выражении), Польши (8,2%) и США (4,4%).

Отметим, что Украина в 2017 году сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 12,7% в сравнении с 2016 годом - до 224,6 тыс. тонн, в денежном выражении вывоз возрос на 43,2% - до $46,6 млн.

Кроме того, Украина в 2017 году импортировала 1,6 млн тонн кокса и полукокса, что на 3,9% меньше в сравнении с 2016 годом. В денежном выражении импорт возрос на 52,8% - до $449,4 млн.