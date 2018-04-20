Экс-руководителя Укргазбанка арестовали

Экс-заместителю председателя правления Укргазбанка избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 40 млн грн залога", - говорится в судебном решении.

Напомним, ранее сотрудники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили преступную "схему" по выведению и завладению средств Укргазбанка. Сейчас устанавливаются все участники преступной "схемы" по разворовыванию средств госбанка.

В апреле этого года, в ГПУ заявили, что подозревают бывшего руководителя государственного Укргазбанка в присвоении средств банка через фиктивное предприятие.

Укргазбанк создан в 1993 году. По состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.