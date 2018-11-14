Экс-министр инфраструктуры может стать главой WOG – СМИ

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Пивоварский может возглавить WOG
Фото: wog.ua

Пивоварский может возглавить WOG

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский стал советником временного исполняющего обязанности генерального директора компании WOG Михаила Романова.

О рассказали информированные источники ЭП.

В издании отмечают, что сейчас WOG занимается поиском кандидата для назначения на должность CEO на постоянной основе.

По словам собеседника ЭП, не исключено, что с должности советника Пивоварский пересядет в кресло генерального директора.

Напомним, что генеральный директор сети автозаправочных комплексов WOG Сергей Корецкий ушел из занимаемой должности, чтобы развивать собственные проекты.

Вместо Корецкого гендиректором назначен Романова, который до этого работал коммерческим директором компании.

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