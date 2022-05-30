Начали экономить. Российский футбольный клуб ищет новых спонсоров вместо Газпрома 30 мая, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Фото из раздевалки ФК Томь (Фото:ФК Томь via facebook)

Российский ФК Томь начал поиски спонсоров вместо Газпрома. Раньше с российским газовым монополистом договаривался томский губернатор, который ушел в отставку. Клуб может вылететь из первой российской лиги.



Сегодня вр.и.о. губернатора Томской области (Россия) Владимир Мазур заявил о поиске спонсоров для ФК Томь (Томск), который рискует вылететь из первой российской лиги (ФНЛ) по финансовым причинам. «О финансировании клуба из бюджета речь не идет, не может и не будет идти. Такой вариант я даже не рассматриваю. Только спонсорская поддержка», — написал Мазур в своем телеграм-канале.

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Ранее ключевым спонсором клуба был российский газовый монополист Газпром и его подразделение Газпром Нефть. Но переговоры с ними вел предыдущий губернатор Сергей Жвачкин, который также являлся президентом клуба. В начале мая он ушел в отставку с должности губернатора.



Известно, что в 2020 году на свои расходы клуб получил от Газпрома и Газпром нефти 563 млн рублей. На 2021 год соглашение о поддержке было продлено. Бюджет клуба оценивался в 330 млн рублей. На 2022 год клубу нужно 280−300 млн рублей. Соглашение с Газпром нефтью не пролонгировано.

В 2012—2015 гг. титульным спонсором ФК Томь была нефтяная компания Роснефть. С 2015 до 2021 г. титульными спонсорами были проекты Газпрома Родные города и G-Drive.

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