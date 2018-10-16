ЕБРР намерен инвестировать в биоэнергетику в Украине

ЕБРР ищет проекты по биоэнергетике для инвестирования в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен профинансировать около 10-15 проектов на общую сумму в €70-80 млн в рамках новой программы по биоэнергетике.

Об этом сообщил ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР Сергей Масличенко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Понимая, что солнечная и ветровая энергетика развиваются нормально, мы сконцентрировали свое внимание, прежде всего, на биоэнергетике. И тут мы говорим не только о биоэнергетических станциях, а обо всей цепи – от поля к конечному потребителю. Украина как аграрная страна имеет большие остатки производства, однако сейчас они остаются на полях, и поэтому мы работаем именно над таким проектом", – сказал он.

Программа будет финансироваться совместно с Глобальным экологическим фондом и Фондом чистых технологий.

ЕБРР надеется запустить новую программу уже в 2019 году. Для этого банк привлекает донорское софинансирование – Global Environment Facility.

Масличенко отметил, что часть проектов будет направлена на решение логистических проблем в сфере биоэнергетики. Также внимание будет уделяться проектам по биомассе, биоэтанолу второго поколения, биогазу, в том числе биометану.

"Видим потенциал для того, чтобы вскоре наши партнеры в агросекторе могли подготовиться к таким проектам, а мы со временем помочь им грантовыми средствами. Такие проекты более сложные, они могут занять два-три года, но системная мощная работа уже началась", – подчеркнул он.

Отметим, что ранее Масличенко заявил, что ЕБРР рассчитывает организовать в ближайшие четыре года финансирование до 20 биоэнергетических проектов в Украине.