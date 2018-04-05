Два лоукостера заинтересовались аэропортом Борисполь

Британский лоукостер EasyJet и немецкий Germanwings заинтересованы открыть рейсы из международного аэропорта Борисполь.

Об этом заявил гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью liga.net.

Так, EasyJet и аэропорт ведут переговоры о полетах в Украину.

По словам Рябикина, британская авиакомпания заинтересована в направлении Киев-Берлин, но пока на нем проблема с частотами.

"Более того, к этому направлению есть большой интерес у немецкого лоукостера Germanwings, но из-за ограничения частот между аэропортами Франкфурта, Берлина и Мюнхена эта авиакомпания ничего подтвердить нам пока не могла", - объяснил он.

При этом Рябикин отметил, что этот вопрос обсуждается уже второй год.

EasyJet - британский лоукостер, основанный в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту. В настоящее время компания является одной из самых крупных лоукост-авиакомпаний Европы, выполняя внутренние и международные рейсы по более чем 300 направлениям. Является частью холдинга EasyGroup.

Germanwings - немецкая лоукост-компания. Относится к группе крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.