Два крупных поставщика топлива в Украину встанут на ремонт

Из-за простоя производства в октябре 2017 года поставки белорусского бензина А-92 на украинский рынок снизились в 12 раз

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Беларуси и Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) Укргаздобычи будут остановлены на плановый ремонт.

Об этом отраслевому изданию enkorr сообщили участники рынка.

По словам одного из собеседников издания, ремонтные работы на Мозырском НПЗ начнутся во второй половине мая 2018 года. Ремонт на Шебелинском ГПЗ продлится с 20 по 30 мая.

Напомним, что прошлый плановый ремонт на Мозырском НПЗ начался 10 сентября и продлился до конца октября 2017 года. Из-за простоя производства, в октябре 2017 года поставки белорусского бензина А-92 на украинский рынок снизились в 12 раз от среднемесячного уровня, А-95 – вчетверо. В разгар сезона на 25% упали поставки дизтоплива.

Мозырский НПЗ входит в состав госконцерна Белнефтехим. Завод начал работу в 1975 году и был акционирован в 1994-ом. Правительству Беларуси принадлежат 42,8% акций завода, компании Славнефть – 42,6%, компании МНПЗ плюс, которая представляет интересы работников предприятия, – 12,3%, у прочих акционеров – 2,4%. Мощности завода по переработке нефти с учетом работы вторичных процессов составляют около 11 млн т в год, глубина переработки – более 70%.

Шебелинский ГПЗ последний раз останавливался на плановый ремонт в конце октября - в начале ноября 2017 года. Этот ремонт был самым масштабным за последние 10 лет.

Шебелинский ГПЗ принадлежит Укргаздобыче. Он расположен в Харьковской области и является одним из двух работающих в Украине НПЗ. В 2016 году завод перешел на выпуск бензинов и дизтоплива стандарта Евро-5. В 2015 году объем переработки сырья на заводе составил 461 тис. т, в 2016 – 515 тыс. т, в 2017 – оценочно 494 тыс. т. Продукция завода с 2016 года реализуется на бирже в режиме электронных аукционов, также практикуются торги в режиме дифференциалов с оформлением терм-контрактов.