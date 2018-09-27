Dunkin' Donuts "откажется" от пончиков

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Логотип будет несколько изменен, но цвета и шрифт останутся
Фото: Dunkin' Donuts

Логотип будет несколько изменен, но цвета и шрифт останутся

Американская сеть кофеен Dunkin' Donuts, специализирующаяся на продаже фирменных пончиков, в рамках ребрендинга убирает из названия слово Donuts (пончики).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечают в Dunkin' Donuts, многие клиенты уже давно сокращают название сети.

Новое название будет указываться на упаковках продукции компании, в рекламе, в интернете, а также на вывесках новых и перестроенных ресторанов уже с января 2019 года. При этом, компания не собирается менять шрифт, а также розовые и оранжевые цвета бренда, появившиеся в 1973 году.

На первой стадии Dunkin' Donuts планирует провести ребрендинг в кофейнях США, а затем и в других странах.

В компании отмечают, что смена названия поможет конкурировать с другими известными сетями кофеен. Тем не менее Dunkin' Donuts продолжит продавать пончики в кофейнях сети.

Dunkin' Donuts - международная сеть кондитерских закусочных, одна из сетей компании Dunkin' Brands. Первая кофейня была открыта в 1950 году в США. Представлена более чем 10 тыс. точек в 32 странах, примерно 6,7 тыс. точек находится на территории США и более чем 3 тыс. в других странах мира. Компания делает ставку на низкие цены.

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