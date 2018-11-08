ДТЭК закупил уголь в Роттердаме

Судно с углем должно прибыть в украинский порт 20-21 ноября

Энергохолдинг ДТЭК приобрел 80 тыс. тонн антрацита в порту погрузки в Роттердаме (Нидерланды) для его дальнейшей поставки в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает Интерфакс-Украина.

Происхождение приобретенного антрацита – ЮАР. Он пополнит склады Криворожской ТЭС.

"Поставка импортного угля позволит Криворожской ТЭС покрывать потребности энергосистемы Украины и бесперебойно вырабатывать электроэнергию во время осенне-зимнего периода",- говорится в сообщении.

Как уточнили агентству в пресс-службе, судно MV STELLA DORA должно прибыть в украинский порт 20-21 ноября 2018 года.

Отметим, что ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что украинцы не пострадали от формулы Роттердам плюс.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должен начать работу новый рынок электроэнергии. При этом цена электроэнергии, отпускаемой ТЭС и другими производителями, будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.