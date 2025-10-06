РФ будет делать все, чтобы Украина не занималась добычей газа — поэтому поставлена задача иметь деньги на импорт топлива.

«Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа. Они будут делать все. Все это защитить будет сложно. Поставлена задача — параллельно иметь деньги на импорт, чтобы у людей был газ. И мы понимаем, какой объем денег. И считаем, что мы будем готовы к такому», — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом 6 октября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, Украина будет готова ко всем соответствующим вызовам с энергетикой, над этим ведется ежедневная работа. Президент подчеркнул, что Украина будет шаг за шагом увеличивать свою защиту, чтобы россияне также почувствовали то, что «мы чувствуем».

В то же время, глава государства отметил, что Украина не убивает гражданское население врага, а отвечает и бьет по военным объектам, и по энергетическим объектам, которые продают энергоресурс для российской военной машины.

«Поэтому я считаю, что Украина делает абсолютно справедливый прогресс. Мы были бы рады этого не делать, мы были бы рады, чтобы не было войны, но русские этого не хотят. Пока что. И поэтому эту войну может остановить только давление», — добавил президент.

Зеленский также заявил, что на сегодня не хватает давления западных стран, в частности Европы и США, на РФ.

Как сообщалось, в ночь на 3 октября российские агрессоры совершили самую массовую атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны. Под ударами были объекты в Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, были атакованы объекты газодобычи энергохолдинга ДТЭК.