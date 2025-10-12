Деньги недели. Россия решилась на энергетический блицкриг, Трамп продолжает торговую войну, а для Украины изменили прогноз

Энергетический блицкриг. В ночь на пятницу, 10 октября, во время ночного удара по Украине армия РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру страны.

Столица осталась частично без света и воды, была нарушена работа метро. Есть пострадавшие.

В Сумской области ввели графики аварийных отключений света.

В Запорожье в результате атаки РФ повреждены объекты газовой инфраструктуры.

Кроме того, Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.