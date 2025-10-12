Деньги недели. Россия решилась на энергетический блицкриг, Трамп продолжает торговую войну, а для Украины изменили прогноз

12 октября, 09:01
NV Премиум
Россия бьет по энергосистеме Украины (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Россия бьет по энергосистеме Украины (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Энергетический блицкриг. В ночь на пятницу, 10 октября, во время ночного удара по Украине армия РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру страны.

Столица осталась частично без света и воды, была нарушена работа метро. Есть пострадавшие.

В Сумской области ввели графики аварийных отключений света.

В Запорожье в результате атаки РФ повреждены объекты газовой инфраструктуры.

Кроме того, Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.

Редактор: Елена Коваленко

Теги:   Киевстар Всемирный банк Минобороны Украины Авиация Авиаперевозчики Импорт Энергетика Прогноз Модернизация Слияние Пошлины Дональд Трамп Грузовики Веерные отключения Yuna Торговая война Фондовая биржа Monobank макроэкономика Деньги недели Олег Гороховский Графики отключения света Государственный оператор тыла атаки России на энергосистему Агентство оборонных закупок (АОЗ) UMAEF

