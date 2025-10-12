Деньги недели. Россия решилась на энергетический блицкриг, Трамп продолжает торговую войну, а для Украины изменили прогноз
Россия бьет по энергосистеме Украины (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.
Энергетический блицкриг. В ночь на пятницу, 10 октября, во время ночного удара по Украине армия РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру страны.
Столица осталась частично без света и воды, была нарушена работа метро. Есть пострадавшие.
В Сумской области ввели графики аварийных отключений света.
В Запорожье в результате атаки РФ повреждены объекты газовой инфраструктуры.
Кроме того, Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.