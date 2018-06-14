Comcast предложила $65 млрд за Twenty-First Century Fox

Американское издание The New York Times сообщает, что компания Comcast предложила 65 миллиардов долларов за покупку части активов холдинга Twenty-First Century Fox.

Если сделка будет заключена, то Comcast получит киностудию 20th Century Fox, 20th Century Fox Television, каналы FX и National Geographic, региональные телеканалы и долю в 30% в стриминговом сервисе Hulu.

Предложение компании также превышает ставку The Walt Disney Co, которая предлагала ранее 52,4 миллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что если Окружной суд США (U.S. District Court) утвердит сделку AT&T и Time Warner, это зажжет "зеленый свет" для других крупных сделок по слияниям и поглощениям на американском рынке.