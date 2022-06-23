Один из мировых лидеров в сфере сетевых коммуникаций уходит с рынков России и Беларуси 23 июня, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Американский телекоммуникационный гигант Cisco сворачивает бизнес в России (Фото:Cisco)

Американская компания Cisco, работающая в сфере сетевых коммуникаций, решила уйти с российского и белорусского рынков.



Сегодня компания Cisco (США) объявила о планах уйти с российского и белорусского рынков. «Мы приняли решение начать упорядоченное сворачивание нашего бизнеса в России и Беларуси», — сообщили в компании.

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Cisco сосредоточится на поддержке сотрудников в России и Беларуси во время этих изменений. «Мы будем общаться с клиентами, партнерами и поставщиками, чтобы решить наши финансовые вопросы, включая возмещение предоплаченных услуг и договоренностей о программном обеспечении, в пределах, допустимых в соответствии с действующими законами и правилами», — подчеркнули в американской компании.

3 марта Cisco объявила о прекращении всех бизнес-операций, включая продажи и услуги в России и Беларуси.

Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования, предназначенного для обслуживания сетей удаленного доступа, сервисов безопасности, сетей хранения данных, маршрутизации и коммутации, а также потребностей коммерческого рынка IP-коммуникаций и корпоративного рынка.

Основана в 1984 г. По состоянию на 2014 год в компании трудятся 75 тыс. человек во всем мире. Главный офис находится в Сан-Хосе, Калифорния, США.

По оценкам российских отраслевых СМИ, в России у Cisco работает несколько сотен сотрудников.

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