Взрыв на рынке труда. Есть специалисты, которым в Польше повышают зарплату активнее, чем айтишникам

В Польше назвали профессию, где зарплаты растут быстрее, чем в IT (Фото: GaudiLab/Depositphotos)

В Польше увеличивается спрос на специалистов по закупкам, а их зарплаты растут быстрее, чем в ИТ-сфере.

Основным драйвером роста является динамичное развитие центров общего обслуживания, пишет польское издание money.

Согласно исследованию, проведенному компаниями Antal, Sodexo и Польской ассоциацией менеджеров по логистике и закупкам, 72% экспертов положительно оценивают перспективы роста сектора, а 26% считают их очень хорошими.

«Одним из проявлений этого феномена является повышение зарплат специалистов через цепочки поставок на 10%. Это один из крупнейших приростов зарплат в начале десятилетия», — отметила директор Sodexo Polska Моника Дроздзяк.

В то же время рост зарплат в IT-сфере, которая считается одной из самых высокооплачиваемых, был гораздо скромнее: в прошлом году он составил всего 1%.

По данным Deloitte, Польша является лидером по количеству центров общего обслуживания (ЗЦО, Shared Services Centers). Сейчас почти треть менеджеров по закупкам управляют бюджетами, превышающими 50 млн злотых (около $14 млн).

