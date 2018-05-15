Борисполь признали одним из самых быстрорастущих аэропортов Европы

Международный аэропорт Борисполь вошел в первую пятерку самых быстрорастущих аэропортов по рейтингу ACI Europe.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Борисполь входит в группу аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров. Также отмечается, что в первом квартале 2018 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 15,3%. Эти показатели позволили занять четвертое место в рейтинге. Борисполь уступил аэропортам Анкары (рост на 41,3%), Тель-Авива (рост на 19,5%) и Будапешта (рост на 16,9%), но обошел аэропорт Измира (рост на 15,1%)

Также в отчете ACI Europe назвала украинский аэропорт одним из европейских аэропортов с быстрым ростом пассажиропотока.

Всего за 1-й квартал 2018 сеть европейских аэропортов продемонстрировала рост пассажиропотока на 7,6%. Аэропорты еврозоны увеличили динамику привлечения пассажиров на уровне + 6,2%, а страны, которые не входят в ЕС, улучшили результат на 12,9%.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Напомним, в первом квартале 2018 года Борисполь нарастил пассажиропоток на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 2,3 млн пассажиров.

Кроме того, по итогам 2017 года аэропорт Борисполь поставил новый рекорд - обслужил 10,6 млн пассажиров, что на 22,1% больше в сравнении с 2016 годом.