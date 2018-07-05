Борисполь назвал наиболее опаздывающие на рейсы авиакомпании

За неделю 25 июня - 3 июля пять чартерных авиакомпании работали с регулярностью ниже 50% в международном аэропорту Борисполь.

Об этом заявил гендиректор аэропорта Павел Рябикин в своей колонке на liga.net.

По его словам, сейчас в Борисполе 90% чартерных пассажиров перевозятся тремя авиакомпаниями, однако негативную статистику "делают" оставшиеся 10%.

В топ-5 самых непунктуальных чартерных авиакомпаний прошлой недели, по данным Рябикина, вошли: авиакомпания Bravo с регулярностью перелетов 44%, Атласджет с регулярностью 33%, SkyUp - 25%, YanAir - 7%, Anda Air – 0%. При этом, самый высокий показатель среди чартерных перевозчиков на прошлой неделе показала Роза Ветров - 92%.

"С регулярностью 52% осуществляла перевозки авиакомпания АзурЭйр. При этом, авиакомпания АзурЭйр - единственный чартерный перевозчик, представители которого постоянно находятся в аэропорту и во время задержек рейсов предоставляют пассажирам весь необходимый объем услуг и информационного сопровождения. К примеру, с начала летней навигации авиакомпанией АзурЕйр задержано на длительный срок в апреле 4 вылета, в мае 10 вылетов, в июне 31, что составило 10,5 %, 27,8% и следовательно 37,8% задержанных рейсов от общего количества. При этом пассажирская служба аэропорта не зафиксировала ни одного случая нарушения порядка обслуживания пассажиров", - отмечает Рябикин.

По данным Борисполя, основной причиной задержек являются технические моменты, связанные с неисправностью воздушных суден, а основной причиной конфликтных ситуаций в аэропорту - невыполнение некоторыми чартерными авиакомпаниями Правил воздушных перевозок, то есть работы с пассажирами задержанных рейсов.

"Я не стану в данном контексте называть какие-либо коммерческие наименования – в последнее время их названия в топе авиационных антирейтингов среди всех отечественных СМИ и пользователей социальных сетей", - подытожил Рябикин.

Напомним, 29 июня из аэропорта Монастир в Тунисе в Харьков не могли вылететь около 300 украинских туристов.

Авиакомпания Bravo Airways заявила, что туроператор Oasis не выполнил свои финансовые обязательства перед ней за девять рейсов. В авиакомпании также сообщили об отмене восьми рейсов в Тунис из аэропортов Киева, Львова и Харькова из-за отсутствия их оплаты компанией Oasis.

В свою очередь туроператор заявил, что у Bravo Airways задолженность перед аэропортами Туниса и нет денег для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики, и, вероятно, поэтому она отказалась выполнять рейсы 27 июня. Туроператор утверждал, что от действий авиакомпании пострадали 18 тысяч туристов.

На сайте авиакомпании Bravo Airways сообщили, что задолженность Oasis состоянию на 27 июня составила 25 млн грн. В сообщении сказано, что от действий туроператора пострадало 850 туристов.

По состоянию на 3 июля, все украинские туристы, застрявшие в Тунисе, вернулись домой.

При этом Министерство инфраструктуры обратится в Министерство экономического развития и торговли для того, чтобы лишить лицензии туроператора Oasis Travel.