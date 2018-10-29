Bloomberg: Uber потерял звание самого дорого старапа в мире

Китайский разработчик мобильных приложений Bytedance обогнал Uber и стал самым дорогим частным стартапом в мире. Компания закрыла инвестраунд на $3 млрд при оценке $75 млрд.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, близкие к сделке.

В сделке приняли участие японский SoftBank Group, а также инфесткомпании KKR&Co и General Atlantic.

Отмечается, что инвестиции должны помочь Bytedance активно развиваться за пределами Китая.

Таким образом Bytedance обошла американскую компанию Uber Technologies, которую, по данным CB Insights, инвесторы оценивают в $72 млрд.

Это первые инвестиции для Bytedance с момента основания в 2012 году. Все шесть лет основатель компании Чжан Иминг развивал бизнес на собственные средства.

Компании Bytedance принадлежат агрегатор новостей Toutiao и приложение Douyin, известное как Tik Tok за пределами Китая, запущенное в начале августа вместо аналогичного музыкального сервиса Musical.ly. По данным Bloomberg, в 2017 году выручка Bytedance составила $2,5 млрд, на 2018 год запланирована выручка в размере $7,2 млрд, но прибыли бизнес пока не приносит.