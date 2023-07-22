«Россия не намекает, а угрожает». Восстановить экспорт украинского зерна будет «очень-очень трудно» — Госдеп 22 июля, 02:07 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что будет «очень-очень трудно» возобновить экспорт украинского зерна из-за угроз России.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Через четыре дня, с тех пор как они вышли из этой договоренности, что они сделали? Россия ежедневно бомбила Одесский порт. Они заложили больше мин и угрожали судоходству. На самом деле только вчера они провели учения, которые намеренно обнародовали, где они симулировали атаку на корабль. Что это говорит вам об их намерениях? Что это говорит вам об отсутствии какого-либо элементарного приличия, когда дело доходит до доставки еды туда, куда необходимо?», — заявил Блинкен.

Видео дня

Он отметил, что сейчас США и союзники ищут альтернативные морские пути поставки украинского зерна.

«Мы работаем с союзниками, работаем с другими партнерами, с Украиной, чтобы рассмотреть другие варианты. Но я должен вам сказать, что я не думаю, что можно наверстать утраченные объемы, которые прекратились с этой инициативой, через другие пути. Поэтому мы приложим все усилия. Но это сильно мешает транспортировке», — заявил Блинкен.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Несколько ночей подряд оккупанты атакуют южные регионы Украины — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы.

Зеленский говорил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.