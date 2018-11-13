BlaBlaCar решил выйти на рынок автобусных перевозок

Сервис по поиску попутчиков через интернет для поездок автомобилем BlaBlaCar объявил о намерении приобрести ведущего оператора автобусов во Франции, компанию Ouibus.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"Компания хочет дополнить свое обширное предложение автомобилей автобусами и стать глобальным маркетплейсом для междугородних поездок", – отметили в BlaBlaCar.
Сделка позволит BlaBlaCar впервые выйти за рамки своей основной сферы деятельности, а также начать переговоры о партнерстве с другими локальными автобусными партнерами и операторами Европы.
"SNCF и BlaBlaCar будут совместно работать над созданием во Франции взаимодополняющего транспортного решения, объединяющего поездки с попутчиками, автобусный и железнодорожный транспорт", – говорится в пресс-релизе карпулингового сервиса.
BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 65 млн человек. В 2018 году количество поездок на 40% превышает показатели 2017 года.
BlaBlaCar монетизирует свой бизнес в 9 странах присутствия, включая Украину (с начала октября этого года).
SNCF (фр. Société Nationale des Chemins de fer Français, Национальная компания французских железных дорог) – государственное предприятие, заведующее железными дорогами Франции.
Ouibus был основан три года назад, сеть регулярных маршрутов компании связывает 300 крупных городов Франции и других стран Европы. За время работы компании было перевезено более 12 млн пассажиров.
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