Куры и свиньи против Газпрома. Как в Украине рождается рынок биометана и есть ли у этого бизнеса шанс зарабатывать в ЕС 5 мая, 08:13 NV Премиум Сырье для биогазового завода (Фото:NV Бізнес)

В Украине заработал первый завод по производству биометана, который является полноценным заменителем природного газа. Сколько этого ресурса будут производить украинские компании и смогут ли они прорваться на рынок ЕС.

В апреле к украинской газовой сети был подключен первый завод по производству биометана. Что такое и чем эта технология может помочь энергонезависимости Украины — в материале NV Бізнес.

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13 апреля в поселок Линовица Черниговской области съехалось много дорогих автомобилей с местными и киевскими номерами. Под большой палаткой, приютившей гостей от дождя и ветра, собрались бизнесмены, журналисты и чиновники во главе с министром сельского хозяйства. «Сегодня мы являемся свидетелями рождения нового энергетического оружия для защиты интересов нашей страны», — сказал Александр Домбровский, председатель правления общественного союза Global 100 RE Ukraine, который также возглавляет биоэнергетическое направление корпорации МХП.

Эти слова касались первого в Украине завода по производству биометана, построенного аграрной компанией Галс-Агро. Наконец, ее совладелец Сергей Кравчук официально объявил, что предприятие работает, а голубое топливо, полученное необычным для Украины путем, подается в распределительные сети Черниговгаз.

Примеры растительного сырья для биогазового завода / Фото: NV Бізнес