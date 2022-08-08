Куплен земельный участок. Турция построит завод по производству Байрактаров в Украине 8 августа, 16:16 БПЛА Байрактар начнут производить в Украине (Фото:baykartech.com)

Владелец турецкой компании Байкар создал в Украине компанию по производству беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

«Эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине», — рассказал Боднар.

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Он добавил, что накануне правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве самого завода и направило его в парламент на ратификацию.

Посол подчеркнул, что этот проект имеет не только политическое, но и практическое значение, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.

«Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичного у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов», — объяснил Боднар.

Он также опроверг слухи о том, что Турция может построить аналогичный завод в России.

«Ничего общего с любыми планами по строительству завода или продаже беспилотников (в РФ, — ред.) здесь нет. Я напрямую разговаривал с одним из владельцев этого завода, он говорит, что у них не то, что таких планов нет, они такого даже представить себе не могли бы», — сказал Бондар.

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