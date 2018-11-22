АТБ покупает здание банка у Пинчука

Антимонопольный комитет Украины разрешил днепровской компания АТБ-Инвест, входящей в группу компаний АТБ и развивающей одноименную торговую сеть в Украине, приобрести здание банка Кредит Днепр в Сумах.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о приобретении активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего банку.

Банк Кредит Днепр основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед, которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (9 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 83 действующих.

Розничная сеть компании АТБ-маркет основана в 1993 году. По состоянию на 26 июля 2018 года торговая сеть насчитывает 958 магазинов в 22 областях, 246 населенных пунктах. В состав корпорации АТБ, помимо сети "дискаунтеров" АТБ-маркет, входят кондитерская фабрика Квитень (ТМ Bravissimo, Квитень, Biscuits Collection), мясная фабрика Фаворит (ТМ Добров, Мясная лавка, Колбасный ряд), спорткомплекс Восход в Днепре.