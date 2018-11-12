Арбитраж объединил два иска Газпрома и Нафтогаза

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск Газпрома о расторжении транзитного контракта через Украину и иск Нафтогаза Украины о пересмотре тарифа на $12 млрд.

Об этом сообщил Газпром в меморандуме нового выпуска еврооблигаций, передает Интерфакс-Украина.

Так, в марте Газпром предложил Нафтогазу Украины "восстановить баланс интересов", нарушенный решением арбитража о контракте на транзит, который обязал российскую сторону выплатить $4,7 млрд штрафа за недозагрузку украинской ГТС.

После провала этих переговоров, Газпром подал иск о расторжении транзитного контракта. Нафтогаз 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.

Кроме того в июле Нафтогаз подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от Газпрома примерно $11,6 млрд за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года (срок окончания контракта). Газпром 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело, пишет Газпром. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

Газпром также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции Газпрома на решение арбитража о контракте на транзит.